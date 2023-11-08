В преддверии матча 13-го тура УПЛ Металлист 1925 покинул исполняющий обязанности главного тренера Эдмар. Украинский бразилец может продолжить карьеру в казахском Тоболе.

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Тренер с опытом Бундеслиги для Металлиста 1925

Сейчас харьковчан возглавляет Олег Голодюк, составлявший тандем Эдмару. Тем не менее, новые инвесторы клуба планируют зимой пригласить опытного тренера, который сможет вывести команду в еврокубки.

По информации ТаТоТаке, воплотить мечту нового инвестора Металлиста 1925 Владимира Носова может никто другой, как главный тренер Ворсклы Виктор Скрипник.

Специально для нового тренера готовятся новые мощные трансферы. Подобные шаги, по мнению владельцев, позволят со следующего сезона бороться за зону еврокубков.

Помешать этому может действующий контракт Скрипника с Ворсклой. Кроме того, у специалиста с опытом работы в Бундеслиге достаточно большая зарплата, а потому неизвестно, смогут ли харьковчане выполнить требования известного тренера.

Напомним, что после 13 туров Металлист 1925 и Ворскла набрали по 15 очков. Команды рядом расположились в турнирной таблице, где занимают 9-е и 10-е места соответственно. Однако у харьковчан сыграно на одну игру меньше.