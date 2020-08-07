Український боксер Віктор Постол та його майбутній суперник Хосе Карлос Рамірес прокоментували бій, який відбудеться 29-го серпня. Зустріч боксерів переносили двічі, після чого вирішили провести без глядачів у США.

Коментар Раміреса

Хосе Рамірес акцентував увагу на тому, що бій з Постолом – це крок до звання абсолютного чемпіона світу. Про це повідомляє BoxingScene.

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"Я радий нарешті повернутися. Завжди велика честь вийти на ринг, битися з таким хлопцем, як Постол, і захистити свої пояси. Господь знає, що моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу, і це робить мене ближчим на один крок до моєї мети", – сказав Рамірес.

Постол іде по перемогу

Віктор Постол також поділився очікуваннями від бою проти Раміреса. Він заявив, що готується до перемоги.

Я з нетерпінням чекаю бою. Я йду, щоб виграти титули чемпіона світу. Я тренуюся з того часу, як цей бій був вперше оголошений, тому я зосереджений і готовий до поєдинку,

– заявив Постол.

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