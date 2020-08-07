Йду, щоб виграти титули чемпіона світу, – Постол про бій з Раміресом
Український боксер Віктор Постол та його майбутній суперник Хосе Карлос Рамірес прокоментували бій, який відбудеться 29-го серпня. Зустріч боксерів переносили двічі, після чого вирішили провести без глядачів у США.
Коментар Раміреса
Хосе Рамірес акцентував увагу на тому, що бій з Постолом – це крок до звання абсолютного чемпіона світу. Про це повідомляє BoxingScene.
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"Я радий нарешті повернутися. Завжди велика честь вийти на ринг, битися з таким хлопцем, як Постол, і захистити свої пояси. Господь знає, що моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу, і це робить мене ближчим на один крок до моєї мети", – сказав Рамірес.
Постол іде по перемогу
Віктор Постол також поділився очікуваннями від бою проти Раміреса. Він заявив, що готується до перемоги.
Я з нетерпінням чекаю бою. Я йду, щоб виграти титули чемпіона світу. Я тренуюся з того часу, як цей бій був вперше оголошений, тому я зосереджений і готовий до поєдинку,
– заявив Постол.
Постол – Рамірес: деталі поєдинку
- Зустріч боксерів переносилася двічі через карантин. Вперше бій мав пройти у лютому у Китаї. Згодом бій перенесли на травень у США.
- Нова дата бою – 29 серпня. Він відбудеться у MGM Grand в Лас-Вегасі.
- На кону поєдинку стоятимуть титули WBC та WBO у напівсередній вазі, якими володіє Рамірес.