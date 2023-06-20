27-річний півзахисник може не затриматись в Аталанті після провальної оренди у Спеції. Віктором Коваленком цікавиться грецький ПАОК.
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Греки полюбляють підписувати українців
Раніше за цей клуб із Греції виступали інші українські футболісти – Євген Шахов та Євген Хачеріді.
Раніше повідомлялось, що Аталанта не стане зберігати у своїй команді Коваленка та буде шукати нові варіанти продовження кар'єри для українця. Тому варіант із ПАОКом виглядає доволі реальним.
Великим плюсом для ПАОКа є гарні стосунки Коваленко із технічним директором грецького клубу Жозе Боту, який свого часу був директором департаменту селекції донецького Шахтаря.
До 1 лютого 2021 року Коваленко грав за "гірників".
ПАОК за підсумками сезону-2022/2023 став четвертим та пробився до кваліфікації Ліги конференцій. Тому Коваленко може продовжити кар'єру у клубі, який у наступному сезоні зіграє у єврокубках.
Головне про футбольну кар'єру Віктора Коваленка
- До лютого 2021 року виступав у структурі Шахтаря. Після чого завдяки гарній грі привернув до себе увагу Аталанти, куди й перейшов у майбутньому.
- Контракт із бергамівцями розрахований до кінця червня 2025 року. Однак може покинути команду вже влітку 2023-го.
- У серпні 2021-го Коваленка орендувала Спеція, куди він приходив двічі.
- Спеція вирішила не викупляти угоду українця та повернула гравця в Аталанту. За клуб із Бергамо провів лише один поєдинок, а точніше лише мізерні 3 хвилини.
- У минулому сезоні-2022/2023 Коваленко провів 20 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.
- Загалом в Італії українець відіграв вже 48 поєдинків – 1 гол та 5 асистів.