27-річний півзахисник може не затриматись в Аталанті після провальної оренди у Спеції. Віктором Коваленком цікавиться грецький ПАОК.

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Раніше за цей клуб із Греції виступали інші українські футболісти – Євген Шахов та Євген Хачеріді.

Раніше повідомлялось, що Аталанта не стане зберігати у своїй команді Коваленка та буде шукати нові варіанти продовження кар'єри для українця. Тому варіант із ПАОКом виглядає доволі реальним.

Великим плюсом для ПАОКа є гарні стосунки Коваленко із технічним директором грецького клубу Жозе Боту, який свого часу був директором департаменту селекції донецького Шахтаря.

До 1 лютого 2021 року Коваленко грав за "гірників".

ПАОК за підсумками сезону-2022/2023 став четвертим та пробився до кваліфікації Ліги конференцій. Тому Коваленко може продовжити кар'єру у клубі, який у наступному сезоні зіграє у єврокубках.

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