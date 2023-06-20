27-летний полузащитник может не задержаться в Аталанте после провальной аренды в Специи. Виктором Коваленко интересуется греческий ПАОК.
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Ранее этот клуб из Греции выступали другие украинские футболисты - Евгений Шахов и Евгений Хачериди.
Ранее сообщалось, что Аталанта не станет сохранять в своей команде Коваленко будет искать новые варианты продолжения карьеры для украинца. Поэтому вариант с ПАОК выглядит достаточно реальным.
Большим плюсом для ПАОКа являются хорошие отношения Коваленко с техническим директором греческого клуба Жозе Боту, который в свое время являлся директором департамента селекции донецкого Шахтера.
До 1 февраля 2021 года Коваленко играл за "горняков".
ПАОК по итогам сезона-2022/2023 стал четвертым и пробился в квалификацию Лиги конференций. Потому Коваленко может продолжить карьеру в клубе, который в следующем сезоне сыграет в еврокубках.
Главное о футбольной карьере Виктора Коваленко
- До февраля 2021 выступал в структуре Шахтера. После чего благодаря хорошей игре привлек внимание Аталанты, куда и перешел в будущем.
- Контракт с бергамовцами рассчитан до конца июня 2025 года. Однако может покинуть команду уже летом 2023-го.
- В августе 2021 Коваленко арендовала Специя, куда он приходил дважды.
- Специя решила не выкупать соглашение украинца и вернула игрока в Аталанту. За клуб из Бергамо провел всего один поединок, а точнее лишь скудные 3 минуты.
- В прошлом сезоне 2022/2023 Коваленко провел 20 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
- В Италии украинец отыграл уже 48 поединков – 1 гол и 5 ассистов.