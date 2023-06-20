27-летний полузащитник может не задержаться в Аталанте после провальной аренды в Специи. Виктором Коваленко интересуется греческий ПАОК.

Вот так Карпаты могу усилиться финалистом Лиги Европы, выброшенным вицечемпионом УПЛ

Греки любят подписывать украинцев

Ранее этот клуб из Греции выступали другие украинские футболисты - Евгений Шахов и Евгений Хачериди.

Ранее сообщалось, что Аталанта не станет сохранять в своей команде Коваленко будет искать новые варианты продолжения карьеры для украинца. Поэтому вариант с ПАОК выглядит достаточно реальным.

Большим плюсом для ПАОКа являются хорошие отношения Коваленко с техническим директором греческого клуба Жозе Боту, который в свое время являлся директором департамента селекции донецкого Шахтера.

До 1 февраля 2021 года Коваленко играл за "горняков".

ПАОК по итогам сезона-2022/2023 стал четвертым и пробился в квалификацию Лиги конференций. Потому Коваленко может продолжить карьеру в клубе, который в следующем сезоне сыграет в еврокубках.

Главное о футбольной карьере Виктора Коваленко