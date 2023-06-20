ЗМІ активно сватають багатьох футболістів до Львова, особливо це стосується гравців із Металіста та Металіста-1925. Однак наразі офіційної інформації про жодного новачка немає. 20 червня з'явилась інформація про можливе підсилення лінії захисту Карпат досвідченим 27-річним правим оборонцем Валерієм Лучкевичем.
Цікаво дізнатись Маркевич знає, що робить: Карпати офіційно вказали "на вихід" 15 футболістам
Вже грав під керівництвом Мирона Богдановича
Футболіст Дніпра-1 потрапив із кадрову чистку клубу, тому з 1 липня офіційно буде у статусі вільного агента. Своєму майбутньому клубу Лучкевич дістанеться абсолютно безкоштовно.
Позитивним фактором для Карпат є те, що Лучкевич раніше пограв під керівництвом Мирона Маркевича. Було це ще за часів існування Дніпра, з яким обидва доходили до фіналу Ліги Європи, де поступились іспанській Севільї (2:3).
Маркевич не проти знову попрацювати із тим талановитим та працьовитим футболістом. Тому усі шанси для цього є.
Після кадрової чистки Карпати залишились лише з трьома захисниками (Саківим, Катричем та Ломницьким). Тому "зелено-білим" потрібно підсилювати свою команду. 20 червня львівський клуб офіційно оголосив про відхід одразу 15 футболістів.
Нагадаємо, що "левам" не вдалось вийти в УПЛ за підсумками сезону-2022/2023 Першої ліги України. Після чого Андрій Тлумак покинув посаду головного тренера, яку обійняв пізніше Мирон Маркевич. Тлумак залишиться працювати у Карпатах, але вже поза межами тренерського містка.
Коротко про футбольну кар'єру Валерія Лучкевича
- За свою кар'єру встиг пограти, як в Україні, так і за кордоном. Лучкевич є вихованцем запорізького Металурга, який був близьким до виходу в УПЛ, але програв у перехідних матчах рівненському Вересу. Із 2014-го по 2017-й роки виступав за Дніпро.
- Взимку 2017-го вперше покинув український чемпіонат та перебрався у бельгійський Стандарт. Разом із новим клубом Лучкевич став переможцем Кубка Бельгії.
- Після двох років у Бельгії був відданий в оренду в Олександрію.
- У липні 2019-го став повноцінним футболістом Олександрії.
- Влітку 2021-го Валерій підписав контракт із Дніпром-1, з яким у сезоні-2022/2023 став срібним призером УПЛ.
- Через травми провів у минулому сезоні лише 3 матчі.