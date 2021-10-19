Бучневич вместе с Сент-Луисом приехал на матч против Аризоны. И в первом периоде он даже сравнял счет в матче.
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Но в конце первой двадцатиминутки между россиянином и Лоусоном Краузом произошла небольшая стычка. Бучневич не придумал ничего другого, кроме как ударить головой стоявшего напротив него соперника.
За такие действия арбитры сразу же удалили хоккеиста, выписав ему матч-штраф. Всего на льду Бучневич в этом матче провел чуть более четырех минут.
Крауз за эту потасовку отделался лишь двухминутным штрафом.
Видео коварного удара Бучневича головой
Стоит отметить, что в прошлом сезоне, когда Буневич еще выступал за Нью-Йорк Рейнджерс, он тоже принял участие в драке, получив удар в лицо, когда уже лежал на льду.