Бійка сталася у другому періоді, коли Рейнджерс перемагав вдома Кепіталз. Перемога в цьому матчі теоретично залишала команді шанси пробитися в плей-офф.

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Та в один з моментів форвард гостей Том Вілсон розпочав бійку. Він вирішив, що Павло Бучневич вдарив його голкіпера. Тож саме Бучневіч постраждав від нього першим. При цьому коли російський хокеїст вже лежав на льоду, він отримав від суперника удар в обличчя.

Після цього до сутички приєднався й Артем Панарін. Але й він доволі швидко опинився на льоду, ще й без шолома на голові.

Участь у бійці взяли й решта гравців обох команд. Тож арбітри довго не могли заспокоїти забіяк.

Відео бійки у матчі НХЛ

Закінчилося все тим, що Вілсон отримав 10-хвилинний дисциплінарний штраф, а його партнер по команді Бренден Діллон – дві хвилини за грубість. На лаву штрафників відправилися і Панарін та Бучневіч, які теж отримали штраф за грубість.

Після цього Панарін на лід більше не повернувся. І до кінця сезону не зіграє. У нього травма нижньої кінцівки тіла.

А сезон для Рейнджерс майже закінчився. Команда програла цей матч, пропустивши після цього чотири шайби. Останню з них забив саме Вілсон. І втратила шанси пробитися в плей-офф.