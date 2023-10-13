З'явилося більше важелів: що змінило рішення МОК про відсторонення Росії

Міжнародний олімпійський виключив зі свого складу Росію. Та це історичне та правильне рішення. Усе через те, що росіяни вкрай знахабніли.

Про це 24 Каналу заявив головний редактор спортивного видання Tribuna.com Олег Щербаков, зауваживши, що олімпійський комітет країни-агресорки – впливова світова організація.

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"Міжнародний олімпійський комітет взагалі любить, щоби всі у нього були "про мир, спорт, жуйку". Розповідали, як вони "дружно будують олімпізм", – сказав Щербаков.

Однак загарбники знахабніли та незаконно "долучили до складу" олімпійського комітету Росії представників з тимчасово окупованих територій України. Мовиться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Це стало неприпустимо для міжнародної спортивної організації.

МОК психанув, бо росіяни берегів не бачать. Час вже трохи якось "побити",

– наголосив головний редактор спортивного видання.

Однак це рішення ухвалили трохи запізно. Адже росіяни вже долучали до свого олімпійського комітету представників з анексованого українського Криму.

Прецедент для тиску

Рішення МОК про виключення Росії важливе. Адже так країна-агресорка втрачає серйозну можливість для лобі в основній спортивній організації. Також це рішення можна використовувати як прецедент, аби тиснути на окремі міжнародні спортивні організації, які не відстороняють Росію.

Однак таке рішення ніяк не впливає на російських спортсменів. Міжнародний олімпійський комітет може ухвалювати рішення щодо участі на Олімпійських іграх Париж-2024 та зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортині-2026 окремих російських спортсменів під нейтральним статусом.

"Олімпійський комітет Росії, який фінансує російських спортсменів, які могли б виступати нейтральними, він може сказати цим спортсменам: "Ні-ні, ви нікуди не їдете, бо нас "утискають" і не дають "долучити" Херсонську область", – сказав Олег Щербаков.

Через рішення МОК росіяни віддалилися від участі в Олімпіаді. Однак це може бути непрямим наслідком цього.

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Російські спортсмени активно їздять у різні країни. Там працює "спортивна дипломатія".

До прикладу, представники олімпійського комітету Росії захочуть зустрітися з представниками олімпійського комітету ПАР. Маємо більше можливості видати якийсь протест до цього: "Чого ви зустрічаєтеся з відстороненими?". З'являється більше важелів для тиску,

– наголосив головний редактор спортивного видання.

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