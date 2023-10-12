Наостанок пригрозили МОК: цинічна заява Росії на виключення з олімпійського руху

Олімпійський комітет Росії натягнув на себе маску ображеного та нахабно відреагував на рішення МОК. Російські спортивні функціонери вчергове довели свою неадекватність.

МОК оперативно відреагував на включення Росією регіональних комітетів окупованих територій України. Через зухвалі дії окупантів Комітет призупинив діяльність ОКР, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Пусті заяви Росії

Реакція країни-агресорки була прогнозованою. Вони вчергове звинуватили МОК у політичному рішенні, яке суперечить олімпійським принципам. А крім того, ОКР пригрозив Комітету діями у відповідь, які будуть направлені на захист нещасних "нейтральних" спортсменів.

"Сьогодні МОК ухвалив чергове контрпродуктивне рішення з очевидним політичним підґрунтям. Закріпивши таким чином де-юре те, що було зроблено де-факто, ще в лютому 2022 року.

На російських спортсменів, переважна більшість з яких, як і раніше, безпідставно відлучена від міжнародних виступів, цей крок ніяк не впливає, статус нейтральності залишається без змін.

ОКР як учасник міжнародного спортивного руху залишає за собою право захисту власних інтересів, а також інтересів спортсменів та організацій суверенної країни, яких ми сумлінно представляємо", – йдеться у заяві ОКР.

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