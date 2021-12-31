Вихрист і Кіладзе вперше зустрілися перед поєдинком: відео дуелі поглядів
31 грудня 2021 , 17:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У ніч на 2 січня український боксер Віктор Вихрист вийде на ринг проти представника Грузії Яго Кіладзе. Спортсмени вперше зустрілися віч-на-віч.
Перша зустріч
За кілька днів до бою суперники вперше зустрілися та провели дуель поглядів.
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Зустріч відбудеться у Лас-Вегасі в андеркарді бою Луїс Ортіс – Чарльз Мартін.
Відео дуелі поглядів
Що відомо про українського боксера
- Вихрист востаннє виходив на ринг у ніч з 9-го на 10 жовтня. Він достроково переміг представника США Майка Маршалла. Бій відбувся в андеркарді бою Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.
- У 2021-му Вихрист мав ще два поєдинки. У березні українець по очках здолав Вільмера Васкеса, а в травні – яскраво нокаутував Яцека Пьонтека.
Суперник Вихриста
- Кіладзе провів 33 поєдинки на професійному рингу, в яких здобув 27 перемог, 1 бій завершився внічию, а в 5 зазнав поразки.
- У 2018 році він програв бій Майклу Хантеру – екс-супернику українця Олександра Усика.