Вихрист і Кіладзе вперше зустрілися перед поєдинком: відео дуелі поглядів

31 грудня 2021 , 17:39
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Джерело:

24 канал

У ніч на 2 січня український боксер Віктор Вихрист вийде на ринг проти представника Грузії Яго Кіладзе. Спортсмени вперше зустрілися віч-на-віч.

Перша зустріч

За кілька днів до бою суперники вперше зустрілися та провели дуель поглядів.

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Зустріч відбудеться у Лас-Вегасі в андеркарді бою Луїс Ортіс – Чарльз Мартін.

Відео дуелі поглядів

Що відомо про українського боксера

  • Вихрист востаннє виходив на ринг у ніч з 9-го на 10 жовтня. Він достроково переміг представника США Майка Маршалла. Бій відбувся в андеркарді бою Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.
  • У 2021-му Вихрист мав ще два поєдинки. У березні українець по очках здолав Вільмера Васкеса, а в травні – яскраво нокаутував Яцека Пьонтека.

Суперник Вихриста

  • Кіладзе провів 33 поєдинки на професійному рингу, в яких здобув 27 перемог, 1 бій завершився внічию, а в 5 зазнав поразки.
  • У 2018 році він програв бій Майклу Хантеру – екс-супернику українця Олександра Усика.
Автор: Дарина Жданович