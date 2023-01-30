Кар'єра перспективного вихованця англійського Манчестер Сіті пішла по похилій. Тепер Бенджамін Гарре виступатиме на "болотах".

29 січня 2023 року...день, коли 22-річний лівий вінгер зробив найбільшу помилку у своєму житті. Аргентинець Бенджемін Гарре підписав контракт із російським Крилья Совєтов.

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Футболіст покинув рідну Аргентину заради виступів у ворожій країні. Схоже, що вихованець Манчестер Сіті взагалі не цікавиться останніми новинами, які відбуваються в Україні після 24 лютого 2022 року.

Гарре уклав контракт зі російським клубом до кінця червня 2026 року. Бенджамін виступатиме "на болотах" під 28-м номером.

Аргентинський футболіст перейшов в 11-ту команду Прем'єр-ліги Росії.

Гарре буде новим одноклубником зрадника України Дмитра Іванисені, який до липня 2021 року виступав за збірну України та луганську Зорю. Після цього переходу опорник сам поховав свою репутацію у рідній країні та свої можливості продовжувати виступати за національну команду.

Нагадаємо, що український опорник пропустив великий період часу через травму. Востаннє виходив на футбольне поле ще у липня 2022 року.

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