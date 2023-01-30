31-річний опорник, який із серпня 2022 року виступає за вірменський Пюнік, вирішив обдурити усіх українців та самого себе. Роман Карасюк, який раніше виступав за львівський Рух, вийшов на футбольне поле під чужим прізвищем.

Оце так Вихованець Динамо опинився у російському Зеніті: кияни вигнали його через батька-терориста

Таємницю викрила пряма трансляція

Його ім'я не було у стартовому списку Пюніка на контрольні спаринги проти російських СКА-Хабаровск та Хімок. Поєдинки відбулись 24-го та 28-го січня відповідно.



Карасюк хотів таємно зіграти проти клубів із Росії / Колаж 24 каналу

Ба більше, Карасюк одягнув не свою футболку із 17-м номером, а виступав під чужим 23-м номером на спині. Також на ній не було жодного прізвища.



Карасюк зіграв за Пюнік проти СКА-Хабаровск / Скриншот із Football Hub

Цікаво, що за інформацією Football Hub, Карасюк вже пояснив, чому зіграв під чужим номером. Український футболіст аргументував це тим, що його футболка була брудна, тому одягнув ту, яка була чиста. Кумеднішого виправдання українець просто не зміг знайти.



Карасюк зіграв проти російських клубів / Скриншот із Football Hub

Відзначимо, що Пюнік обіграв СКА-Хабаровск 2:4, а вже у другому матчі проти російських Хімок поступився супернику 2:0.

Цікаво, що за три дні (21 січня) до першого матчу Пюніка проти клубів із країни-окупанта, клуб Карасюка зустрівся на зборах із лідером УПЛ Дніпром-1. Той поєдинок закінчився на користь української команди – 3:1.Голи у ворота вірменів забивали Олександр Назаренко та дублем відзначився Артем Довбик.

У матчі проти дніпрян Карасюк зіграв у своїй футболці.

Що відомо про таємного зрадника України Романа Карасюка