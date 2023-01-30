29 січня 2023 року...день, коли 22-річний лівий вінгер зробив найбільшу помилку у своєму житті. Аргентинець Бенджемін Гарре підписав контракт із російським Крилья Совєтов.
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Футболіст покинув рідну Аргентину заради виступів у ворожій країні. Схоже, що вихованець Манчестер Сіті взагалі не цікавиться останніми новинами, які відбуваються в Україні після 24 лютого 2022 року.
Гарре уклав контракт зі російським клубом до кінця червня 2026 року. Бенджамін виступатиме "на болотах" під 28-м номером.
Аргентинський футболіст перейшов в 11-ту команду Прем'єр-ліги Росії.
Гарре буде новим одноклубником зрадника України Дмитра Іванисені, який до липня 2021 року виступав за збірну України та луганську Зорю. Після цього переходу опорник сам поховав свою репутацію у рідній країні та свої можливості продовжувати виступати за національну команду.
Нагадаємо, що український опорник пропустив великий період часу через травму. Востаннє виходив на футбольне поле ще у липня 2022 року.
Що відомо про новачка Крилья Совєтов, який пограв в Академії МанСіті
- Влітку 2016 року поїхав із рідної Аргентини в Академію англійського МанСіті, де пограв за U-18 та U-23.
- Взимку 2020 року перебрався у назад в Аргентину, підписавши контракт із Расингом.
- Після чого поїхав в оренду в Уракану.
- 28 січня 2023 року повернувся з оренди у Расинг, а вже 29-го числа того ж місяця став футболістом російського Крилья Совєтов.