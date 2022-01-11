Виходжу на корт з лівої ноги, – Світоліна про забобони у спорті

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про забобони у тенісі. Сама спортсменка не надто позитивно ставиться до різних ритуалів під час змагань.

Світоліна проти забобонів

Еліна поділилася одним ритуалом, якого вона дотримується перед кожною грою.

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У мене тільки є один забобон: я виходжу на корт із лівої ноги. А загалом ні, у мене немає інших забобонів,

– сказала тенісистка.

За словами Світоліної, деякі тенісисти все ж таки дотримуються певних забобонів. Вона розповіла про іспанця Рафаеля Надаля.



"Є різні якісь штучки, які виконують тенісисти. Наприклад, Рафаель Надаль, який постійно переставляє пляшечки після кожного переходу", – зазначила Еліна.

Свитолина: На этом не нужно зацикливаться

Та все ж таки, Світоліна не є прихильницею різних ритуалів під час гри. Вона вважає, що це тільки відволікає спортсменів.

"Я вважаю, що на цьому не потрібно зациклюватися. Це тільки може завадити тобі. Тому що я чула багато різних історій: якийсь тренер має з'їсти піцу перед тим, як його атлет вийде на поле. Одного разу цієї піци не було – і цей тренер уже сидів не в гарному настрої. Звичайно, спортсмен це відчуває. Я чула багато історій, але це завжди призводить до якихось не дуже хороших станів", – сказала українка.

2022-й рік розпочався невдало для української тенісистки. Еліна поступилася у двох іграх на турнірі WTA 250 в австралійській Аделаїді.

Наступний турнір, на якому зіграє Світоліна – Australian Open.

За свою кар'єру Світоліна виграла 16 титулів WTA, останній – 2021 року в Чикаго.