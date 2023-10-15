Майбутнє за українцем: у Челсі вірять, що Мудрик стане володарем "Золотого м'яча"

Михайло Мудрик разом зі збірної України вирушив на виїзний матч відбору на Євро-2024 проти Мальти. Паралельно із цих не вщухають розмови про майбутнє українця у Челсі.

Із приходом Маурісіо Почеттіно до керма Челсі гра Михайла Мудрика почала набирати обертів. І це зрозуміло, адже сам головний тренер робить усе, аби повернути впевненість в українського легіонера. У грі проти Фулхема лівий вінгер збірної України забив свій дебютний гол в офіційних матчах за Челсі.

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Будують Мудрику великі перспективи

До цього ж гра українського футболіста відверто розчаровувала та взагалі не вражала. Фани лондонського клубу навіть почали говорити, щоб Мудрик покинув Челсі або бодай пішов в оренду в інший клуб. Уболівальники "синіх" втратили терпіння до Михайла, на якого зі старту поклали занадто багато очікувань. А космічні гроші за трансфер додавали "валідолу" до напруженої ситуації.

Однак Мудрик поступово знаходить свою гру в Англії. Скаут Челсі взагалі пророкують Михайлу, який має величезний потенціал, велике майбутнє.

Представники лондонського клубу впевнені, що у майбутньому Мудрик має усі шанси не лише, що увійти у боротьбу за "Золотий м'яч", а й стати його володарем, як це колись зробив Андрій Шевченко, який свого часу теж пограв за Челсі.

Наразі Мудрик перебуває у збірній України. Михайло вийшов у старті проти Північної Македонії. Українець не забив, але був дуже активним на полі та навіть змарнував декілька небезпечних моментів. 15 жовтня Михайло разом із національною командою вирушив на гру проти Мальти, яка відбудеться 17 жовтня.

Мудрик має чинний контракт із Челсі до кінця червня 2031 року. У футболці "аристократів" Михайло вже провів 25 матчів (1 гол та 2 асисти). Вже після поєдинку проти Мальти 22-річний лівий вінгер повернеться у розташування "синіх" та буде із командою готуватись до найближчої гри проти Арсенала (21 жовтня). Це буде особливий матч для Михайла, який міг стати "каноніром".

Челсі після 8-ми турів йде лише на 11-й позиції, набравши 11 балів.