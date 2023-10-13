22-річний лівий вінгер у січні 2023-го перебрався із Шахтаря у лондонське Челсі. Але йому досі нагадують про зірваний перехід в Арсенал. Тепер подібна провокація із Михайлом Мудриком сталась вже у розташуванні збірної України, пише 24 Канал.

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Закрив рот уболівальнику

Футболіст люб'язно зробив селфі з фанатом перед тим, як сісти в автобус "синьо-жовтих". Коли він вже підіймався сходами у транспорт Михайло у спину почув вигук від одного з уболівальників: "London is red".

Фан пригадав українцю той момент, коли він ледь не став "каноніром", але в останній момент обрав синю частину Лондона. Хоча уболівальники та ЗМІ вже одним оком бачили Михайла у футболці Арсенала, де грає його партнер по збірній Олександр Зінченко. Їх об'єднанню так і не судилось здійснитись.

Мудрик не розгубився у ситуації та одразу у відповідь дорікнув уболівальнику: "Що ж ти фоткаєш тоді?".

Після цієї відповіді футболіст зайшов в автобус, а фанати вже нічого не знайшли, що відповісти на запитання лівого вінгера "аристократів".

Відео словесного конфлікту Мудрика з фаном

Нагадаємо, що Мудрик перейшов у Челсі у січні 2023-го, провівши вже за "синіх" 25 матчів (1 гол та 2 асисти).

Контракт українця із лондонським клубом розрахований до кінця червня 2031-го.

Гра лівого вінгера із України відверто не вражає в АПЛ. Наразі Михайло ніяк не може стати стабільним гравцем основи та навіть бути чутки про можливий відхід зі команди.

Однак покращити ситуацію намагається самотужки головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно, який намагається повернути впевненість в українця.

До слова. Наразі усі думки Мудрика сконцентровані на збірній України, яка вже 14 жовтня прийме у Празі Північну Македонію. 17 жовтня команда Сергія Реброва зіграє на виїзді проти Мальти. Обидва поєдинки будуть у рамках відбору на Євро-2024.