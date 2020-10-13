Кабінет Міністрів України 13 жовтня на своєму засіданні посилив карантинні обмеження. Частково вони стосуватимуться спортивних подій. Самі матчі не заборонятимуть, але до внутрішніх змагань не допускатимуть глядачів.

Про нові карантинні обмеження, які зокрема зачеплять і спортивні події, розповідає 24 канал.

До слова Карантин в Україні продовжують до 31 грудня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в регіонах, де діятимуть обмеження, які залежатимуть від приналежності до однієї з чотирьох кольорових карантинних зон, досі дозволено проведення спортивних подій, але без глядачів.

Окрім міжнародних змагань за окремим погодженням з Міністерством охорони здоров'я, яке має бути в кожному окремому випадку,

– розповів Шмигаль.

Що це означає