Спортивні події без глядачів: уряд повернув частину обмежень
Кабінет Міністрів України 13 жовтня на своєму засіданні посилив карантинні обмеження. Частково вони стосуватимуться спортивних подій. Самі матчі не заборонятимуть, але до внутрішніх змагань не допускатимуть глядачів.
Про нові карантинні обмеження, які зокрема зачеплять і спортивні події, розповідає 24 канал.
До слова Карантин в Україні продовжують до 31 грудня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в регіонах, де діятимуть обмеження, які залежатимуть від приналежності до однієї з чотирьох кольорових карантинних зон, досі дозволено проведення спортивних подій, але без глядачів.
Окрім міжнародних змагань за окремим погодженням з Міністерством охорони здоров'я, яке має бути в кожному окремому випадку,
– розповів Шмигаль.
Що це означає
- Пояснимо просто – на прикладі футбольних змагань. Якщо говорити простими словами, то на матчі Чемпіонату України вболівальників знову не допускатимуть – у жодному з регіонів.
- Натомість вболівальники зможуть відвідати, наприклад, матчі українських команд у Лізі чемпіонів. Для цього клуб повинен отримати згоду МОЗ окремо на кожен матч, а тоді й місцевої влади, як це передбачено попередніми рішеннями уряду й рекомендаціями УЄФА.
- Якщо Міністерство охорони здоров'я і КМДА, вирішують, що, наприклад, матч "Динамо" – "Ювентус" 20 жовтня можна провести за участі вболівальників, тоді вони зможуть потрапити на стадіоні. Втім заповнення стадіону досі не більше як 30%, згідно з рекомендаціями УЄФА.
- Аналогічна ситуація і зі змаганнями в інших видах спорту: внутрішні змагання без глядачів, а міжнародні – за погодженням з МОЗ і місцевою владою.
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