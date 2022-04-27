Відваліть від мене, – ексукраїнець з паспортом Росії не хоче повертатись у країну-агресора

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило колишнього українського баскетболіста Джоеля Боломбоя покинути ворожу країну. Форвард більше не хоче повертатись у Росію.

Боломбой: Я вже сказав, що не повернусь

Ще раніше 28-річний Джоель Боломбой змінив українське громадянство на російське. А тепер після нападу Росії баскетболіст вже не хоче грати у країні-окупанта.

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Форвард виступав у футболці ЦСКА. Московський клуб вимагає Боломбоя повернутись у розташування команди. Але отримав від ексукраїнця не ту відповідь, яку хотів би почути.

Джоель зазначив, що більше не повернеться у Росію. Баскетболіст зазначив у відповіді, що жодні погрози клубу з ворожої країни не змусять його знову одягнути футболку "армійців".

Відваліть від мене. Я вже сказав, що не повернусь. Загрози не допоможуть. У клубі сказали, що всі, хто хоче, може виїхати після ескалації Росії в Україні,

– написав Боломбой.

Що відомо про Джоеля Боломбоя