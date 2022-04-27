Боломбой: Я уже сказал, что не вернусь

Еще раньше 28-летний Джоэль Боломбой сменил украинское гражданство российским. А теперь после нападения России баскетболист уже не хочет играть в стране-оккупанте.

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Форвард выступал в футболке ЦСКА. Московский клуб требует Боломбоя вернуться в расположение команды. Но получил от эксукраинца не тот ответ, который хотел бы услышать.

Джоэль отметил, что больше не вернется в Россию. Баскетболист отметил в ответе, что никакие угрозы клубу из вражеской страны не заставят его снова надеть футболку "армейцев".

Отвалите от меня. Я уже сказал, что не вернусь. Угрозы не помогут. В клубе сказали, что все желающие могут уехать после эскалации России в Украине,

– написал Боломбой.

Что известно о Джоэле Боломбое