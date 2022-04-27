Боломбой: Я вже сказав, що не повернусь
Ще раніше 28-річний Джоель Боломбой змінив українське громадянство на російське. А тепер після нападу Росії баскетболіст вже не хоче грати у країні-окупанта.
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Форвард виступав у футболці ЦСКА. Московський клуб вимагає Боломбоя повернутись у розташування команди. Але отримав від ексукраїнця не ту відповідь, яку хотів би почути.
Джоель зазначив, що більше не повернеться у Росію. Баскетболіст зазначив у відповіді, що жодні погрози клубу з ворожої країни не змусять його знову одягнути футболку "армійців".
Відваліть від мене. Я вже сказав, що не повернусь. Загрози не допоможуть. У клубі сказали, що всі, хто хоче, може виїхати після ескалації Росії в Україні,
– написав Боломбой.
Що відомо про Джоеля Боломбоя
- Джоель Боломбой встиг пограти у США. У 2016 – 2017 роках виступав за Юту Джас, а у наступному сезоні грав за Мілуокі Бакс.
- З 2018 року грав за московське ЦСКА.
- Цікаво, що влітку 2017 року потрапив у розширений список збірної України, який готувався до чемпіонату Європи. Але на Євробаскет так і не поїхав.