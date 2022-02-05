Відрізати язик: у Росії закрили рот своїй біатлоністці на Олімпіаді-2022

Російська біатлоністка Валерія Васнєцова поскаржилася на жахливі умови у Пекіні. Спортсменка отримала позитивний тест на коронавірус, тому перебуває на самоізоляції.

Васнецова вважає, що організатори Олімпіади-2022 просто знущаються з спортсменів. Ситуація пов'язана з поганим харчуванням. Свої аргументи біатлоністка привела на сторінці в інстаграмі.

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"Справа в тому, що тут на кожних дверях висить табличка з ім'ям та родом діяльності людини. У спортсменів висить обдертий листок, на якому все це зазначено, а в інших людей, причетних до Олімпіади (персонал, кореспонденти та інше), висить пластикова картка з усіма даними.

Так от, у кого на дверях висить та картка, приносять нормальну їжу, а спортсменам – цей жах. Праворуч від мене живе хлопець, спортсмен, і контейнери біля його дверей такі самі, як у мене", – розповіла біатлоністка.



Обід Васнецової / Фото з інстаграму



Обід інших учасників Олімпіади / Фото з інстаграму

Але ліворуч від мене живе не спортсмен, і контейнери біля його дверей такі, як вказано на фото. Чесно кажучи, я не розумію, чому до нас, до спортсменів, таке ставлення,

– написала Васнєцова.

Бурхлива реакція в Росії

Коли Васнєцова скаржилася на погане харчування у Пекіні, спортсменка розраховувала на підтримку хоча б співвітчизників. Але російський спорт настільки суворий, що бажання гідно харчуватися сприймається як поразка.

Васнецова опинилася під критикою з боку чотириразового олімпійського чемпіона Олександра Тихонова.

"Я б Васнєцову мову відрізав за такі скарги. Ми у 80-му році жили в Америці як у в'язниці, і ніхто не скаржився! А вона сидить і своїми соплями піднімає заворушення у колективі. Потрібно розбиратися всередині команди, а не нити в інтернеті! Зараз через неї у всіх жодного настрою не буде", – сказав Тихонов у коментарі Sport 24.