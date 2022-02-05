Васнецова считает, что организаторы Олимпиады-2022 просто издеваются над спортсменами. Ситуация связана с плохим питанием. Свои аргументы биатлонистка привела на странице в инстаграме.

Смотрите также Российский комментатор устроил стычку с украинским журналистом, обозвав его: позорное видео

"Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека. У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспонденты и прочее), висит пластиковая карточка со всеми данными.

Так вот, у кого на дверях висит та карточка, им приносят нормальную еду, а спортсменам – этот ужас. Справа от меня живет парень, спортсмен, и контейнеры возле его дверей такие же, как у меня", – рассказала биатлонистка.



Обед Васнецовой / Фото из инстаграма



Обед других участников Олимпиады / Фото из инстаграма

Но слева от меня живет не спортсмен, и контейнеры возле его дверей такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение,

– написала Васнецова.

Бурная реакция в России

Когда Васнецова жаловалась на плохое питание в Пекине, спортсменка рассчитывала на поддержку хотя бы соотечественников. Но российский спорт настолько суров, что желание достойно питаться воспринимается как поражение.

Васнецова оказалась под критикой со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

"Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает беспорядки в коллективе. Нужно разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет", – сказал Тихонов в комментарии Sport 24.