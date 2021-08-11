Відпустка від карате: Терлюга не завершує кар'єру після історичного "срібла" на Олімпіаді

Анжеліка Терлюга принесла Україні історичне олімпійське "срібло" у Токіо. Каратистка не планує зупинятись на досягнутому та продовжує спортивну кар'єру.

"Не говорила такого"

У інстаграмі українська спортсменка вирішила відповісти на запитання своїх підписників. Фанатів дуже цікавило, чи завершить Анжеліка Терлюга свою спортивну кар'єру після Олімпійських ігор у Токіо.

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29-річна каратистка запевнила, що не збирається покидати спорт. Зараз на дівчину чекає відпустка, якою вона зможе сповна насолодитись. Карате на деякий час відійде на другий план. Анжеліка пообіцяла, коли вони прийме таке важливіше рішення про завершення кар'єри, то обов'язково повідомить про це своїх прихильників.

Я ще не завершила свою кар'єру. Я не писала і не говорила такого. Як тільки настане цей момент, то я відразу ж напишу про це. Зараз беру відпустку від карате,

– відповіла каратистка.

Нагадаємо, що Терлюга першою принесла Україні олімпійську нагороду у карате. Титуловану спортсменку у фіналі змогла зупинити лише представниця Болгарії Івет Горанова.

Ця нагорода стала історичною для України у Токіо, адже карате дебютувало на Олімпійських іграх у Японії. Спортсменка принесла нашій країні третю срібну нагороду. Загалом Україна завоювала на японській землі 19 медалей – одну золоту, шість срібних та 12 бронзових нагород.



Терлюга не завершує кар'єру / Скриншот із instagram.com/anzhelika_terliuga