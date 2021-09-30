Відповідь Петракову: Маліновський у збірній місяця Серії А
30 вересня 2021 , 14:17Читать новость на русском
Джерело:WhoScored
Руслан Маліновський не отримав виклик у збірну України від наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова і зосередився на клубі. Український футболіст Аталанти став одним з найкращих гравців Серії А у вересні.
Маліновський – третій за середнім балом
Півзахисник Аталанти Маліновський потрапив у символічну збірну вересня у Серії А за версією авторитетного порталу WhoScored.
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Руслан – єдиний представник Аталанти у збірній вересня. Середній бал Руслана за матч склав 7,69. У середньому за гру більше за Маліновського отримували тільки два футболісти.
Середня оцінка лідерів Наполі Віктора Осімгена та Лоренцо Інсіньє склала 7,93 та 7,80 бала відповідно.
Маліновській у збірній Серії А / WhoScored