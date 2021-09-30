Малиновский – третий по среднему баллу

Полузащитник Аталанты Малиновский попал в символическую сборную сентября в Серии А по версии авторитетного портала WhoScored.

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Руслан – единственный представитель Аталанты в сборной сентября. Средний балл Руслана за матч составил 7,69. В среднем за игру больше Малиновского получали только два футболиста.

Средняя оценка лидеров Наполи Виктора Осімгена и Лоренцо Инсинье составила 7,93 и 7,80 балла соответственно.



Малиновский в сборной Серии А / WhoScored

В сентябре 28-летний украинец сыграл в 4 матчах Аталанты в Серии А. В активе Малиновского результативная передача в игре против Сассуоло и красивый гол в поединке с Интером.