Маліновський – третій за середнім балом
Півзахисник Аталанти Маліновський потрапив у символічну збірну вересня у Серії А за версією авторитетного порталу WhoScored.
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Руслан – єдиний представник Аталанти у збірній вересня. Середній бал Руслана за матч склав 7,69. У середньому за гру більше за Маліновського отримували тільки два футболісти.
Середня оцінка лідерів Наполі Віктора Осімгена та Лоренцо Інсіньє склала 7,93 та 7,80 бала відповідно.
Маліновській у збірній Серії А / WhoScored