Маліновський – третій за середнім балом

Півзахисник Аталанти Маліновський потрапив у символічну збірну вересня у Серії А за версією авторитетного порталу WhoScored.

До слова Інтер хоче придбати вигнанця збірної України

Руслан – єдиний представник Аталанти у збірній вересня. Середній бал Руслана за матч склав 7,69. У середньому за гру більше за Маліновського отримували тільки два футболісти.

Середня оцінка лідерів Наполі Віктора Осімгена та Лоренцо Інсіньє склала 7,93 та 7,80 бала відповідно.



Маліновській у збірній Серії А / WhoScored

У вересні 28-річний українець зіграв у 4 матчах Аталанти в Серії А. В активі Маліновського результативна передача у грі проти Сассуоло та красивий гол у поєдинку з Інтером.