Український півзахисник вже на 4-й хвилині матчу віддав гольовий пас на партнера по команді, Робіна Госенса, який і відкрив рахунок.

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Маліновський отримав м'яч на правому фланзі й класно прострілив уздовж воріт, а на дальній стійці ніхто не завадив Робіну Госенсу відкрити рахунок.

Додамо, що у нинішньому сезоні Маліновський вже шість разів виходив на поле у матчах Аталанти. Асист проти Сассуоло став його першою результативною дією.

Відео асисту Маліновського