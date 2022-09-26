Динамівець підтримає з трибун
Українська збірна продовжує готуватись до матчу останнього туру проти Шотландії. У розташуванні Олександра Петракова є 23 футболісти.
До теми Матч за перше місце в Лізі націй: Україна прагне реваншу, але Шотландія їде за перемогою
Однак не минуло без втрат. Як повідомляли раніше, через перебір жовтих карток участь у поєдинку в Кракові не візьме півзахисник Динамо Сергій Сидорчук. В останніх двох поєдинках динамівець заробив по жовтій картці та вимушено через це буде пропускати наступну гру.
Сергій залишив табір збірно, але очікується, що Сидорчук приїде підтримати команду з трибун.
Цікаво, що через таку ж дискваліфікацію проти України не зіграє основний півзахисник шотландської команди Скотт Мактоміней.
Протягом усього групового раунду розгорталась цікава боротьба за перше місце. То Україна, то Шотландія перехоплювали лідерство. Перед останнім туром на першому місці йдуть шотландці, маючи у своєму активі на два бали більше, ніж українці, які посідають другу позицію. Тому доля першої сходинки у групі вирішуватиметься якраз в останньому очному протистоянні.