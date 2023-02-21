На митному контролі дізнались все: стало відомо скільки Циганков заробляв у Динамо

Український вінгер Жирони міг потрапити у скандал під час переїзду до Румунії, коли кияни проводили благодійні матчі у 2022-му році. Циганков викрив свою заробітню плату в Динамо.

Віктор Циганков вивіз з України 500 тисяч євро та 115 тисяч доларів готівкою. Колишній гравець київського Динамо мав відзвітувати митному контролю на кордоні з Румунією.

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Розкрив все сам

У квітні 2022 року Віктор Циганков транспортував готівку у розмірі 500 тисяч євро і 115 тисяч доларів через кордон з Румунією. Тоді гравець відправлявся до сусдіньої країни, оскільки кияни базувались саме в Румунії під час благодійних матчів. На митному контролі вирішили, що ця сума оформлена неналежним чином. Митники припустили, що футболіст здійснив переміщення коштів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. А саме шляхом поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, отриманих незаконним шляхом.

Віктор Циганков потрапив у безвихідну ситуацію. Через це футболіст мав подати довідку про доходи. Згідно з даними, які містяться в ухвалі суду щодо справи Циганкова про декларування валюти, у 2020 році зарплата гравця у Динамо складала 325 500 тисяч доларів. У 2021 році - 36 645 601 гривень, що по офіційному курсу становило більше 1,1 млн євро. Проте суд в підсумку вирішив, що вини Циганкова у цій справі немає.

Віктор Циганков у Жироні

Український вінгер перебрався у стан каталонців з київського Динамо за 5 мільйонів євро.

Поєдинок, у якому Віктор вперше з'явився у заявці Жирони на матч, відбувся проти Вільярреалу. "Червоно-білі" прикро поступились маститому супернику. Ще один шанс з'явитись на полі випав українцю проти гранда світового футболу Барселони. Та Циганков знову провів матч в ролі спостерігача з лави запасних. Жирона поступилась і в поєдинку проти "синьо-гранатових".

Згодом Циганков двічі з'явився на футбольному полі з лави запасних, а саме у поєдинках проти Валенсії та Кадіса. Та от дебютним матчем зі стартових хвилин у складі Жирони для українця датувався поєдинком проти Альмерії. Тоді Циганкову вдалось оформити гол та асист.

, що в рішенні суду немає згадки імені гравця. лише те, що цей футболіст з 2018 до 2022 року був гравцем Динамо і збірної України.