Відомий український футболіст завершив кар'єру та став тренером клубу УПЛ

3 січня 2022 , 17:40
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Джерело:

ФК Колос

35-річний захисник Колоса Віталій Гавриш завершив ігрову кар'єру. Гавриш увійшов до тренерського штабу головного тренера ковалівців Ярослава Вишняка.

Цього сезону Гавриш провів 7 матчів за ковалівський клуб, результативними діями не відзначався.

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"Віталій завжди віддавався на полі на повну і допоміг Колосу виграти Першу лігу чемпіонату України, здобути перепустку в УПЛ, вперше в історії пробитися в єврокубки. Заслуги Гавриша у завоюваннях нашої команди важко переоцінити. Дякуємо, капітане, за самовіддачу та характер. Бажаємо успіхів та наснаги у тренерській діяльності", – йдеться у заяві Колоса.

Що відомо про кар'єру Гавриша

  • Гавриш виступав за Колос з 2016 року і згодом став капітаном команди. За його безпосередньої участі ковалівці стали переможцями Першої ліги, вийшли в УПЛ і дебютували у єврокубках.
  • Раніше захисник встиг також пограти за Говерлу, Зірку, запорізький Металург, Олександрію та алчевську Сталь.
Автор: Юрій Семенюк