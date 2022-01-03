Цього сезону Гавриш провів 7 матчів за ковалівський клуб, результативними діями не відзначався.
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"Віталій завжди віддавався на полі на повну і допоміг Колосу виграти Першу лігу чемпіонату України, здобути перепустку в УПЛ, вперше в історії пробитися в єврокубки. Заслуги Гавриша у завоюваннях нашої команди важко переоцінити. Дякуємо, капітане, за самовіддачу та характер. Бажаємо успіхів та наснаги у тренерській діяльності", – йдеться у заяві Колоса.
Що відомо про кар'єру Гавриша
- Гавриш виступав за Колос з 2016 року і згодом став капітаном команди. За його безпосередньої участі ковалівці стали переможцями Першої ліги, вийшли в УПЛ і дебютували у єврокубках.
- Раніше захисник встиг також пограти за Говерлу, Зірку, запорізький Металург, Олександрію та алчевську Сталь.