2 лютого балакучий британець отримав серйозне розсічення над правим оком під час одного зі спарингів. Ця травма Ф'юрі завадила провести зустріч із Усиком в останній зимовий місяць початку 2024-го року.

Цікаво "Це був би цирк, а не бій": Ф'юрі хотів битись із Усиком 17 лютого, попри розсічення

Пояс вже чекає свого чемпіона

Поєдинок за абсолют перенесли на 18 травня, коли нарешті визначать переможця у лобовому протистоянні у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У команді Олександра роздумували над збереженням дати бою 17 лютого, змінивши суперника. Йшла мова про непереможного хорвата Філіпа Хрговича. Але не склалось. Боксерське шоу 17 лютого офіційно скасували.

Організатори бою за абсолют вже навіть виготовили спеціальний пояс для переможця протистояння Усик – Ф'юрі. Голова Головного управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх похизувався поясом у своїх соцмережах.



Спеціальний пояс для переможця бою Усик – Ф'юрі / Фото з інстаграму TURKI ALALSHIKH

Цікаво, що Туркі Аль аш-Шейх раніше розповідав, що Тайсон хотів вийти на ринг 17 лютого навіть із розсіченням. Однак організатор бою відмовив британця це робити.

"Циганський король" перепросив в Усика через перенесення двобою, але згодом заговорив у своїх соцмережах про якісь проблеми в українця. У відео Ф'юрі у традиційному стилі заговорив про перемогу та спробував залякати Олександра глибоким нокаутом.

Але Усик не з лякливих. Український чемпіон світу виклав новий постер бою із оновленою датою поєдинку з Ф'юрі у пекельному стилі.

До слова. Якщо Ф'юрі ще одного разу захоче уникнути зустрічі з Усиком, то буде змушений заплатити 10 мільйонів євро штрафу.