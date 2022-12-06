Після матчу 1/8 фіналу ЧС-2022, в якому зустрічалися збірні Бразилії та Південної Кореї, Самюель Ето'О брутально побив ногами вболівальника. Потерпілий знімав ексзірку футболу на камеру і в один з моментів на нього накинувся Ето'О.

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Як стало відомо, жертвою зухвалого президента федерації футболу Камеруну став алжирський ютуб-блогер Sadouni SM. Ето'О вдарив його після питань про суддівство матчу кваліфікації ЧС-2022 Алжир - Камерун (1:2). Крім того, блогер звинуватив Самюеля у купівлі цієї гри. Після цього Ето'О накинувся на алжирця і вдарив його ногою у голову.

Sadouni SM подав заяву в катарську поліцію. Потерпілий поскаржився на те, що президент федерації футболу Камеруну розбив йому камеру, а також залишив на його обличчі кілька подряпин. Крім того, блогер потерпає від болю у щелепі.

До слова. У свій час Самюель Ето'О вважався одним із найкращих нападників у світі. Він є одним із найвидатніших африканських гравців усіх часів, вигравши приз "Футболіст року в Африці" рекордні чотири рази: у 2003, 2004, 2005 та 2010 роках. З 11 грудня 2021 року обіймає посаду президента Федерації футболу Камеруну.