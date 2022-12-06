Самуель вирішив провести свій вечір з футболом, відвідавши матч збірних Бразилії та Південної Кореї у рамках 1/8 чемпіонату світу, але згодом настрій Ето’О щось, або хтось зіпсував.

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Прикра ситуація

Вийшовши зі стадіону, Самуель охоче фотографувався зі всіма бажаючими. Група фанатів певний час супроводжувала Ето’О, та він з добрими намірами виконував їхні прохання.

Та от усмішку з лиця колишнього футболіста зняв чоловік, який підійшов до нього з камерою та, можливо, ляпнув зайвого. Самуель моментального переключився на «непроханого фаната» та почав переслідувати його, аби влаштувати фізичну розправу.

Вболівальники до останнього намагались стримати розлюченого Ето’О, але той таки добився свого. Ударом ногою він повалив свого кривдника на землю, після чого фанати таки остаточно змогли забрати Самуеля з місця подій.

Відео інциденту:

До речі, раніше Ето'О отримав 22 місяці умовного тюремного терміну за несплату податків в Іспанії. Також перед початком ЧС він влаштував торги за право постачати форму Камеруну на турнір.