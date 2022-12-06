После матча 1/8 финала ЧМ-2022, в котором встречались сборные Бразилии и Южной Кореи, Самюэль Это'О грубо избил ногами болельщика. Потерпевший снимал экс-звезду футбола на камеру и в один из моментов на него набросился Это'О.

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Как стало известно, жертвой дерзкого президента федерации футбола Камеруна стал алжирский ютуб-блогер Sadouni SM. Это'О ударил его после вопросов о судействе матча квалификации ЧМ-2022 Алжир – Камерун (1:2). Кроме того, блогер обвинил Самюэля в покупке этой игры. После этого Это'О набросился на алжирца и ударил его ногой в голову.

Sadouni SM подал заявление в катарскую полицию. Потерпевший пожаловался на то, что президент федерации футбола Камеруна разбил ему камеру, а также оставил на его лице несколько царапин. Кроме того, блогер страдает от боли в челюсти.

К слову. Одно время Самюэль Это'О считался одним из лучших нападающих в мире. Он является одним из величайших африканских игроков всех времен, выиграв приз "Футболист года в Африке" рекордные четыре раза: в 2003, 2004, 2005 и 2010 годах. С 11 декабря 2021 года занимает пост президента Федерации футбола Камеруна.