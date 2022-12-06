Дружина Антонелла та сини Чіро, Матео та Тьяго підтримали Ліонеля з трибун у матчі в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина – Австралія. Підтримка рідних надихнула Мессі на гол. Саме Лео відкрив рахунок на 35-й хвилині поєдинку.
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Поведінка, яка змушує почервоніти Мессі
Однак не обійшлось без епічного інциденту на трибунах за участі одного з синів капітана збірної Аргентини. 7-річний Матео витягнув жуйку з рота та жбурнув її у бік аргентинських фанатів. Хлопчику б точно дісталось від Ліонеля за такий вчинок у сторону рідних уболівальників.
Але поки Лео був на футбольному полі, червоніти довелось його дружині Антонеллі, яка ледь заспокоїла юного бешкетника.
Син Мессі кинув жуйку у фанатів Аргентини: відео інциденту
Цікаво, що раніше сам Ліонель розповідав про характер своїх синів: "Матео – просто жахливий, ще той персонаж. Вони з Тьяго абсолютно різні. Тьяго – феномен, він дуже хороший, а Матео повна протилежність – су*ий син".
- Нагадаємо, що Аргентина в 1/8 фіналу ЧС-2022 переграла Австралію з рахунком 2:1.
- У чвертьфіналі аргентинці зустрінуться з Нідерландами. Матч відбудеться 9 грудня о 21:00.