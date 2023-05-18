Продадуть Луніна за хорошої пропозиції: відома доля гравців Реала та Анчелотті після фіаско в ЛЧ

Мадридський клуб не збирається залишати все як є. "Вершкові" готові змінювати команду, аби повернути собі трофеї.

Андрій Лунін один із претендентів на вихід з мадридського колективу. Клуб чекає хорошої пропозиції щодо українця.

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Час змін

Після нищівної поразки від Манчестер Сіті в півфіналі Ліги чемпіонів керівництву мадридського клуба довелося приймати низку надзвичайно важливих рішень, які вплинули б не долю гравців та тренерів команди. Першочергово голови "вершкових" вирішили, що Карло Анчелотті все-таки в команді залишиться. Тому відповідальність за прийняття рішень частково впала на його плечі.

Підсилення складу

Головною ціллю Реала на літнє трансферне вікно є Джуд Беллінгем з Борусії Дортмунд. "Вершкові" готові заплатити бажані, проте шалені 150 мільйонів євро за англійського опорника. Сам футболіст уже дав згоду на переїзд. Також з оренди в Райо Вальєкано точно повернеться Фран Гарсія, щоб закрити проблемний лівий фланг захисту, де тимчасово грає Камавінга.

Мова зайшла і про Браїма Діаса, оренда якого в Мілані завершиться влітку і він буде змушений їхати назад у Мадрид. Реал має намір продовжити з півзахисником контракт, але поки невідомо, чи знайдеться для нього місце в основі у новому сезоні. Також у першу команду прийде Альваро Родрігес. Наразі 18-річний нападник грає за Реал Кастілью, але цього сезону вже 7 разів виступав під керівництвом Анчелотті.

Доля чинних гравців

Досвідчені футболісти "вершкових" дізналися, що їм світить у команді. Карім Бензема, Лука Модріч та Тоні Кроос продемонстрували свій клас та без вагань для керівництва довели на що вони здатні, оскільки гравці довели свою спроможність грати на високому рівні. Таким чином їхні котракти будуть продовжені ще щонайменше 1 рік.

Що ж стосується Андрія Луніна та інших молодих футболістів, то гравці стануть предметом прибутку для Реала. Якщо ж надійдуть хороші пропозиції щодо молодих виконавців, то "вершкові" готові будуть відпустити не тільки українського голкіпера, а й Ферлана Менді та Альваро Одріосолу.

Андрій Лунін в Іспанії