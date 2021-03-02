Нове життя чемпіонки: титулована біатлоністка з Чехії розлучилась з чоловіком та чекає дитину

Триразова олімпійська призерка з біатлону Габріела Коукалова розлучилась з чоловіком та завагітніла. Тепер на біатлоністку, яка повернула своє дівоче прізвище, чекає нове життя.

У 2019 році Габріела Коукалова оголосила про завершення кар'єри. Після того, як останні два сезони біатлоністка пропустила через травми, які вже не дозволили їй повернутись на високий рівень.

Оце так Біатлоністка з України допустила фатальну помилку на стрільбі ЧС та була дискваліфікована

Нова сторінка життя

Зараз 31-річна чешка зізналась, що після розлучення з Петром Коукалом вона повернула дівоче прізвище Соукалова. Також її життя наповнилось яскравими емоціями – біатлоністка чекає первістка.

"Ми вдячні, це дуже радісна подія для мене і Мілоша. Ми сприймаємо це, як подарунок, який ми цінуємо і з нетерпінням чекаємо. У нас в обох були перспективи на сім'ю, але через мою завантаженість і неприємні обставини, з якими я стикалася, ми не планували це" – розповіла Габріела.

Тепер після такого повороту дворазова чемпіонка світу розпочинає нову сторінку свого життя.

Як Габріела Коукалова, я закрила минуле, і як Габріела Соукалова я починаю жити новим, більш щасливим життям з іншими проблемами, які надасть мені доля. Одне я знаю точно, що нудьгувати не доведеться,

– заявила Габріела.

Габріела Коукалова – титулована спортсменка з Чехії, яка вперше підійнялась на п'єдестал у 2012 році у спринті в Поклюці. У сезоні-2015/2016 стала найкращою біатлоністкою світу, здобувши Великий кришталевий глобус, а також Малі кришталеві глобуси в спринті, переслідуванні та мас-старті. Має два "срібла" та одну "бронзу" Олімпіади у Сочі.