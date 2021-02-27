Біатлоністка з України допустила фатальну помилку на стрільбі ЧС та була дискваліфікована
У суботу, 27 лютого, в австрійському Обертілліасі стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону. Українська спортсменка Олександра Меркушина невдало розпочала для себе важливий турнір.
Джерело:biathlon.om.ua
В індивідуальній гонці Україну представляли чотири біатлоністки. Однак лише три з них могли дістатись фінішної лінії.
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Прикра помилка
16-річна Олександра Меркушина, яка є молодшою сестрою бронзової призерки чемпіонату світу Анастасії Меркушиної, припустилась жахливої помилки на стрільбі.
Юна біатлоністка стартувала у гонці в першій групі, але вже на першій стрільбі двічі влучила у "молоко", отримавши штрафні секунди. Однак це було не найстрашніше. Українка приїхала на другу для себе стрільбу та допустилась летальної помилки.
Біатлоністка переплутала та відстрілялася з положення лежачи, коли потрібно було відпрацювати "стійку". Оскільки дане порушення карається дискваліфікацією, спортсменка зійшла з гонки відразу після другого вогневого рубежу.
Перемогу в індивідуалці здобула Жанні Рішар з Франції, яка випередила словенку Лєну Рєпінчу на 35 секунд, яка посіла друге місце. Трійку лідерок замкнула біатлоністка зі Словаччини Ема Капустова.
Як виступили інші українки
19. Олена Городна (1+0+0+1) +3:34,3
34. Ганна Скрипко (0+1+0+0) +5:33,7
43. Аліна Велігорська (1+0+2+2) +6:03,6
DNF Олександра Меркушина (2+0...)
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