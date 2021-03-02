Новая жизнь чемпионки: титулованная биатлонистка из Чехии развелась с мужем и ждет ребенка
Трехкратная олимпийская призерка по биатлону Габриэла Коукалова развелась с мужем и забеременела. Теперь на биатлонистку, которая вернула свою девичью фамилию, ждет новая жизнь.
Источник:Idnes.cz
В 2019 году Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры после того, как последние два сезона биатлонистка пропустила из-за травм, которые не позволили ей вернуться на высокий уровень.
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Новая страница жизни
Сейчас 31-летняя чешка призналась, что после развода с Петром Коукалом она вернула девичью фамилию Соукалова. Также ее жизнь наполнилась яркими эмоциями – биатлонистка ждет первенца.
"Мы благодарны, это очень радостное событие для меня и Милоша. Мы воспринимаем это как подарок, который мы ценим и с нетерпением ждем. У нас у обоих были перспективы на семью, но из-за моей загруженности и неприятных обстоятельств, с которыми я сталкивалась, мы не планировали это" – рассказала Габриэла.
Теперь после такого поворота двукратная чемпионка мира начинает новую страницу своей жизни.
Как Габриэла Коукалова, я закрыла прошлое, и как Габриэла Соукалова я начинаю жить новой, более счастливой жизнью с другими проблемами, которые предоставит мне судьба. Одно я знаю точно, что скучать не придется,
– заявила Габриэла.
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