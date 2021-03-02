Трехкратная олимпийская призерка по биатлону Габриэла Коукалова развелась с мужем и забеременела. Теперь на биатлонистку, которая вернула свою девичью фамилию, ждет новая жизнь.

В 2019 году Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры после того, как последние два сезона биатлонистка пропустила из-за травм, которые не позволили ей вернуться на высокий уровень.

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Новая страница жизни

Сейчас 31-летняя чешка призналась, что после развода с Петром Коукалом она вернула девичью фамилию Соукалова. Также ее жизнь наполнилась яркими эмоциями – биатлонистка ждет первенца.

"Мы благодарны, это очень радостное событие для меня и Милоша. Мы воспринимаем это как подарок, который мы ценим и с нетерпением ждем. У нас у обоих были перспективы на семью, но из-за моей загруженности и неприятных обстоятельств, с которыми я сталкивалась, мы не планировали это" – рассказала Габриэла.

Теперь после такого поворота двукратная чемпионка мира начинает новую страницу своей жизни.

Как Габриэла Коукалова, я закрыла прошлое, и как Габриэла Соукалова я начинаю жить новой, более счастливой жизнью с другими проблемами, которые предоставит мне судьба. Одно я знаю точно, что скучать не придется,

– заявила Габриэла.

Габриэла Коукалова – титулованная спортсменка из Чехии, которая впервые взобралась на пьедестал в 2012 году в спринте в Поклюке. В сезоне-2015/2016 стала лучшей биатлонисткой мира, завоевав Большой хрустальный глобус, а также Малые хрустальные глобусы в спринте, преследовании и масс-старте. Имеет два "серебра" и одну "бронзу" Олимпиады в Сочи.