Відкриває сезон сріблом: Харлан здобула нагороду на престижному турнірі у Бельгії
Ольга Харлан здобула першу нагороду в сезоні. На турнірі FIE Flemish Open, який приймала Бельгія, українка посіла другу сходинку.
На турнірі змагалися 45 шаблісток з 13 країн. Харлан впевнено пройшла груповий етап, де здобула 6 перемог у 6 боях. За підсумками цих боїв Ольга пропустила лише три уколи, пише 24 канал.
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Перша нагорода в сезоні
За підсумками групового раунду Харлан очолила посів, після чого пройшла ще двох суперниць – італійку Амелію Джованеллі (15:3) та британку Джессіку Корбі (15:5).
Зустріч з француженкою Фостін Клап'є була для Харлан однією із найскладніших. Перевага українки склала лише два уколи. Далі українка перемогла представницю Німеччини Лєну Штемпер та вийшла до фіналу.
У фіналі Ользі протистояла 20-річна італійка Бенедетті Фузетті. У напруженій боротьбі юна шаблістка здобула перемогу з різницею у три уколи – 12:15.
Окрім Харлан та турнірі у Бельгії виступили ще 3 українки. Юлія Бакастова посіла 11-е місце, Олена Кравацька – 24-е, а Софія Головкіна – 38-е.
Війна значно вплинула на виступи Харлан
- Нещодавно в інтерв'ю для сайту 24 каналу Харлан розповіла, як війна вплинула на її кар'єру. Батьки титулованої спортсменки відмовляються залишати Миколаїв, тож для Ольги це додатковий стрес, вона постійно хвилюється за рідних.
- Повертатися до спорту їй було не просто. Однак вона знайшла потужну мотивацію від наших військових.
- Ольга налаштована рішуче, у неї є важлива ціль – вона хоче поїхати до Парижу на наступні Олімпійські ігри.