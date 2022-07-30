У Кам'янці-Подільському відкрили оновлений стадіон: бійці ЗСУ здобули перемогу у матчі

У Кам'янці-Подільському нарешті закінчилась реконструкція місцевого стадіону. У часи війни, коли росія руйнує спортивну інфраструктуру України, це чудова новина.

Новий реконструйований стадіон

Реконструкція спортивному комплексу була виконана у рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". На урочисту церемонію відкриття відновленого стадіону приїхали віцепрезиденти Української асоціації футболу Олексій Михайличенко та Вадим Костюченко.

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Також був присутній міський голова Михайло Посітко та голова Хмельницького асоціації футболу Ігор Хіблін.

Реконструкція арени тривала ще з 2019 року. Під час ремонту були оновлені трибуни для уболівальників, адміністративну будівлю, покриття футбольного поля. Також довкола поля поклали синтетичне покриття для любителів бігу, а для спортсменів для тренувань та змагань із легкої атлетики.

Трибуни оновленого стадіону можуть зібрати 2587 уболівальників. Тепер на цій арені можна проводити поєдинки професійних клубів.



Відкриття реконструйованого стадіону у Кам'янці-Подільському / Фото УАФ

Відзначимо, що Епіцентр із міста Дунаївці буде базуватись якраз у Кам'янці-Подільському. У минулому сезоні, який через повномасштабну війну був достроково закінчений, Епіцентр посів 5-те місце у Другій лізі України.

Такі інвестиції — це інвестиції в майбутнє України! Тому окрема подяка президенту нашої країни, який свого часу ініціював програму, яка включала в себе повне оновлення спортивної інфраструктури. Так, зараз іде війна, але відкриваючи спортивні об’єкти, ми даємо зрозуміти всім в нашій країні й у світі – ми віримо в нашу перемогу, віримо в майбутнє України!,

– сказав віцепрезидент УАФ Костюченко.



Товариський матч Фортеця – Маестро / Фото УАФ

Після офіційної частини відкриття місцеві жителі змогли побачити символічний матч між військовими клубу Фортеця та командою Маестро, яку сформували зірки шоу-бізнесу. Звитягу здобули бійці ЗСУ з розгромним рахунком 3:0. Наші військові були сильнішими за зірок й у серії післяматчевих пенальті – 5:3.