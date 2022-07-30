Новый реконструированный стадион

Реконструкция спортивного комплекса была выполнена в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка". На торжественную церемонию открытия обновленного стадиона приехали вице-президенты Украинской ассоциации футбола Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко.

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Также присутствовал мэр Михаил Поситко и глава Хмельницкого ассоциации футбола Игорь Хиблин.

Реконструкция арены продолжалась с 2019 года. В ходе ремонта были обновлены трибуны для болельщиков, административное здание, покрытие футбольного поля. Также вокруг поля положили синтетическое покрытие для любителей бега, а для спортсменов для тренировок и соревнований по легкой атлетике.

Трибуны обновленного стадиона могут собрать 2587 болельщиков. Теперь на этой арене можно проводить поединки профессиональных клубов.



Открытие реконструированного стадиона в Каменце-Подольском / Фото УАФ

Отметим, что Эпицентр из города Дунаевцы будет базироваться как раз в Каменце-Подольском. В прошлом сезоне, который из-за полномасштабной войны был досрочно закончен, Эпицентр занял 5-е место во Второй лиге Украины.

Такие инвестиции – это инвестиции в будущее Украины! Поэтому отдельное спасибо президенту нашей страны, который в свое время инициировал программу, включавшую в себя полное обновление спортивной инфраструктуры. Да, сейчас идет война, но открывая спортивные объекты, мы даем понять всем в нашей стране и в мире – мы верим в нашу победу, верим в будущее Украины!

– сказал вице-президент УАФ Костюченко.



Товарищеский матч Крепость – Маэстро / Фото УАФ

После официальной части открытия местные жители смогли увидеть символический матч между военными клуба Фортеця и командой Маэстро, сформированной звездами шоу-бизнеса. Добычу получили бойцы ВСУ с разгромным счетом 3:0. Наши военные были сильнее звезд и в серии послематчевых пенальти – 5:3.

Напомним. 23 августа официально станет базовым днем первого тура нового сезона УПЛ-2022/2023.