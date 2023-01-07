Ледь не зламав грудну клітину: ексгравець МЮ виніс опонента у стилі кунг-фу – моторошне відео

Ерік Баї зіграв занадто небезпечно у матчі Кубка Франції проти команди з четвертого дивізіону. Івуарієць травмував суперника та залишив свою команду у меншості.

Поки у Лізі 1 утворилась пауза, французькі клуби проводять свої матчі в 1/32 фіналу. З цієї стадії розпочинають свій шлях найкращі клуби країни, в тому числі і віцечемпіон Марсель, пище 24 канал.

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Команда Ігора Тудора відправилась в гості до команди Єр, яка виступає аж у четвертому дивізіоні. Судячи з усього, провансальці були рішуче налаштовані, адже виставили майже основний склад.

Ба більше, вже на 15 хвилині Марсель залишився у меншості через дикий фол від івуарійця Еріка Баї. Колишній гравець Манчестер Юнайтед вирішив жорстко зупинити контратаку Єра і прямою ногою в'їхав у груди нападнику Муссі Ндіає.

Відео жорсткого фолу Еріка Баї:

Суддя не оцінив такого кунг-фу прийому від захисника і нагородив його прямою червоною карткою. Самого ж постраждалого увезли на швидкій до лікарні. Гра у меншості не завадила Марселю здобути перемогу, по голу забили Санчес та Дьєнг.

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Для підопічних Тудора це вже п'ята перемога поспіль, до цього команда мала серію з 4-х тріумфів у Лізі 1. Там після 17-ти турів провансальці йдуть на третій сходинці, відстаючи від лідера ПСЖ на 8 очок.

До слова, вже наступного тижня гравцем Марселя може стати Руслан Маліновський. Перемовини щодо переходу хавбека Аталанти у французьку команду вже на завершальній стадії.