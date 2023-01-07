Манчестер Юнайтед – Евертон 3:1

Голи: Антоні, 4, Коуді, 52 (автогол), Рашфорд, 90+7 (пен) – Коуді, 14

Евертон до матчу на "Олд Траффорд" не вигравав у семи матчах поспіль. Востаннє підопічні Лемпарда святкували перемогу ще 22 жовтня у поєдинку АПЛ проти Крістал Пелес (3:0). Тож на бій проти "червоних дияволів" гравці Евертона виходили як на останній.

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Команда Еріка тен Хага вирішила не відкладати справу в довгу шухляду і вже на 4-й хвилині гри відкрила рахунок. Бразилець Антоні відгукнувся на пас Рашфорда і з близької відстані відправив м'яч у сітку.

Втім, "іриски" швидко відновили рівновагу, хоча і за курйозних обставин. Голкіпер "дияволів" де Хеа припустився жахливої помилки, якою скористався Коуді – 1:1.

Початок другого тайму знов був за МЮ. "Карма" спрацювала у зворотній бік і тепер вже Конор Коуді зрізав м'яч у власні ворота після прострільної передачі Рашфорда.

На 64-й хвилині Віталій Миколенко, який вийшов у стартовому складі, мав можливість відновити стутус-кво. Українець отримав передачу у штрафному майданчику МЮ і прицільно пробив у правий нижній кут. Проте захисник Юнайтед Далот врятував "дияволів" від неминучого голу.

Евертон все ж відправив другий м'яч у сітку воріт МЮ. Проте арбітр, переглянувши VAR, відмінив гол Калвер-Льюїна.

Напружений матч добігав до свого кінця, коли на 7-й компенсованій хвилині суддя призначив пенальті у ворота команди Миколенка. Герой матчу Маркус Рашфорд скористався своїм шансом на всі сто.

У підсумку непроста перемога Манчестер Юнайтед, який продовжить свій шлях за престижним трофеєм. Підопічні Лемпарда дали гідний бій супернику, але залишили турнір на стадії 1/32 фіналу.

Віталій Миколенко відіграв у матчі 80 хвилин. Коуч Евертона замінив українця на Дуайта Макніла.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Евертон