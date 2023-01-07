Марсель та Аталанта майже договорились щодо трансферу Маліновського. Угода має бути підписана уже наступного тижня.

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Фабріціо Романо, який надав інформацію, зрідка обманює. Інсайдер впевнений, що Маліновський таки перейде у Францію:

Олімпік Марсель наближається до угоди з Русланом Маліновським! Переговори з Аталантою зараз на завершальній стадії, щодо переходу на постійній основі. Уже досягнуто повної домовленості щодо особистих умов з гравцем. Очікується, що трансфер відбудеться наступного тижня, – написав Романо.

Раніше повідомлялося, що Марсель звільнив місце спеціально під Руслана Маліновського. Французький клуб покинув атакувальний півзахисник Жерсон, який перейшов у бразильський Фламенго.

Марсель раніше наполягав на сумі в 15 мільйонів євро за Маліновського, але Аталанта вимагала 20 мільйонів євро за українця. Яких умов згоди досягли сторони щодо українця – поки невідомо.

Потенційний клуб Маліновського