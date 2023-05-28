Донецький колектив розгромив "спортклубівців" (3:0) у рамках 29-го туру, завдяки чому і став чемпіоном України. Гравці не стримували своїх емоцій, пише 24 Канал.

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Зайва провокація від "кротів"

У матчі, в якому все було вирішено, гравці Шахтаря повелися дуже низько, на що відреагували футболісти Дніпра-1. У компенсований арбітром час Єгор Назарина пішов у непотрібний жорсткий підкат, що вивело з себе Пеглоу, який агресивно відреагував на епізод. Таким чином гравець Шахтаря і спровокував глобальну бійку.

Відразу вся лава запасних обидвох колективів вибігла на газон, на якому почалися поодинокі, або ж масові сутички. Безстрашно себе вели футболісти Дінпра-1, які відмовлялися боятися тиску "гірників". В одному з епізодів Ярослав Ракіцький ззаду впіймав за обличчя костариканця Матарріту, запхавши йому пальці в очі. Гравець дніпровського клубу не довго це терпів, за що кулаком вдарив центрбека в обличчя, розсікши йому брову.

В іншому епізоді Анатолій Трубін завалив на землю одного з футболістів Дніпра-1, на якого відразу накинулися ще декілька гравців Шахтаря. Камера перевела свою увагу на Гомеса та Корнієнка – легіонер дніпровського клубу намагався задкувати від українця, проте той впевнено рухався у його сторону, а в один момент вирішив ногою вдарити в обличчя Гомеса, проте, на щастя, у ціль не потрапив.

Відзначився і Артем Бондаренко. Коли усе більш-менш вгамувалося, то півзахисник "гірників" почав знову провокувати "спортклубівців" – Бондаренко показував на пальцях рахунок матчу, чим хотів принизити свого суперника, проте ті відмовилися реагувати на молодого футболіста, який ще, напевне, до цих пір не вміє контролювати свої емоції.

Таким чином Катерина Монзуль, яка продемонструвала у матчі 5 червоних карток: Трубін, Назарина (обидвоє Шахтар), Пеглоу, Федорів, Сарапій (усі Дніпро-1). Також низка футболістів ще отримає свої покарання та дискваліфікації після детального перегляду матчу. Ракіцький вимушений був на мить одягнути рукавиці та стати на ворота замість Трубіна.

Відео скандального епізоду:

Розсічення брови Ракіцького: