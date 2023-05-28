Донецкий коллектив разгромил "спортклубовцев" (3:0) в рамках 29-го тура, благодаря чему и стал чемпионом Украины. Игроки не сдерживали своих эмоций, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Уж лучше "серебро", чем "бронза": Днепр-1 хотел бойкотировать центральный матч сезона с Шахтером

Лишняя провокация от "кротов"

В матче, в котором все было решено, игроки Шахтера повели себя очень низко, на что повели себя футболисты Днепра-1. В дополнительное арбитром компенсированное время Егор Назарина пошел в ненужный жесткий подкат, выведший из себя Пеглоу, агрессивно отреагировавший на эпизод. Таким образом игрок Шахтера и спровоцировал глобальную потасовку.

Сразу вся лава запасных обоих коллективов выбежала на газон, на котором начались одиночные, или же массовые стычки. Бесстрашно себя вели футболисты Динпра-1, отказывавшиеся бояться давления "горняков". В одном из эпизодов Ярослав Ракицкий сзади поймал за лицо костариканца Матарриту, запихнув ему пальцы в глаза. Игрок днепровского клуба не долго это терпел, за что кулаком ударил центрбека в лицо, разрезав ему бровь.

В другом эпизоде Анатолий Трубин помешал на земле одного из футболистов Днепра-1, на которого сразу набросились еще несколько игроков Шахтера. Камера перевела свое внимание на Гомеса и Корниенко – легионер днепровского клуба пытался пятиться от украинца, однако тот уверенно двигался в его сторону, а в один момент решил ударить ногой в лицо Гомеса, однако, к счастью, в цель не попал.

Отличился и Артем Бондаренко. Когда все более-менее угомонилось, то полузащитник "горняков" начал снова провоцировать "спортклубовцев" – Бондаренко показывал на пальцах счет матча, чем хотел унизить своего соперника, однако те отказались реагировать на молодого футболиста, который еще наверняка до сих пор не умеет. контролировать свои эмоции.

Таким образом, Екатерина Монзуль, продемонстрировавшая в матче 5 красных карточек: Трубин, Назарина (оба Шахтер), Пеглоу, Федоров, Сарапий (все Днепр-1). Также ряд футболистов получит свои наказания и дисквалификации после детального просмотра матча. Ракицкий вынужден был на мгновение надеть варежки и стать на ворота вместо Трубина.

Видео скандального эпизода:

Рассечение брови Ракицкого: