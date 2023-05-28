Шахтар – Дніпро-1 3:0

Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59

Шахтар та Дніпро-1 провели зустріч в рамках передостаннього 29-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийшли "гірники". Колективи закрили усі питання у чемпіонській гонці, пише 24 Канал.

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Впевнено деактивувавши своїх опонентів

У центральній зустрічі сезону УПЛ, в якій команди розігрували золоті медалі чемпіонату, інтрига протрималася лише перший тайм. За підсумками зустрічі "спортклубівці" ще й мають шанс втратити "срібло", оскільки у спину їм дихає Зоря. Також варто нагадати, що Дніпро-1 готовий був бойкотувати матч з Шахтарем, оскільки клуб був незадоволений суддівством у їхній попередній грі.

Матч розпочався досить жваво, оскільки "кроти" відразу кинулися атакувати свого суперника, що принесло колективу результат. На 9-ій хвилині матчу Шахтар відкрив рахунок. Артем Бонадренко зіграв на підхоплені біля карного майданчика Дніпра-1 і потужним ударом пробив у ближній нижній кут. Рибак, який відносно недавно став основним голкіпером "спортклубівців", свою команду врятувати від підступного удару не зміг, 1:0.

Команди проводили досить стриманий перший тайм, зайвий раз ніхто ризикувати не хотів. У деяких моментах колективи навмисне вбивали темп гри, аби діяти не на інстинктах та гарячим серцем, а з розрахунком та холодною головою. Таким чином, вболівальники, яким знайшлося місце на Арені-Львів, змогли побачити тільки один удар у ствір воріт за першу половину зустрічі.

У другому таймі, усі очікували від Дніпра-1 справжньої боротьби за чемпіонство, принаймі імітацію. Та от "гірники" завдяки своєму досвіду у цьому плані змогли без вагань закрити усі питання по ходу матчу. Спершу, на 55-ій хвилині, Олександр Зубков шикарним пасом вивів Данила Сікана, який уникнув офсайдної пастки, на побачення з голкіпером та впевнено реаліував свій момент. А вже на 59-ій хвилині той ж Зубков виборов м'яч біля карного майданчику Дніпра-1, а Тарас Степаненко потужним ударом зробив рахунок розгромним, 3:0.

"Спортклубівці" голови не опустили, оскільки вони намагалися скоротити відставання від "кротів", розуміючи, що на перемогу вже очікувати не варто, проте Дніпро-1 слідував спортивному принципу та намагався потішити цілеспрямованістю та дисципліною своїх фанатів. Шахтар у свою чергу трішки підрозслабився, та на рахунку це не відбилося.

Отже, донецький колектив в 14-ий раз став чемпіоном України, ще за тур до завершення чемпіонату, такий здобуток дозволяє "кротам" на пряму потрапити у Лігу чемпіонів. Варто зазначити, що золота медаль чемпіонату дістанеться також і Михайлу Мудрику, який першу половину сезону відіграв у стані "гірників".

Нагородження донецької команди ж вібдуеться після фінального свистка останнього туру, де "кротам" протистоятиме Ворскла. Наприкінці зустрічі гравці Шахтар уже починали святкувати чемпіонство, проте їхню радість перервали футболісти Дніпра-1. У Пеглоу здали нерви, оскільки Назарина жорстко стрибнув йому у ноги, тому це спровокувало масову бійку. У Ракіцького – розсічення, Бондаренко провокував футболістів дніпровського колективу, а Корнієнко розмахував ногами. Шахтар вирішив нахабно показати свою перевагу. Трубін, Пеглоу, Назарина,Сарапій та Федорів отримали червоні картки.

До речі. Ігор Йовічевіч вперше виграв чемпіонський титул у своїй тренерській кар'єрі.

Дніпро-1 залишився на другій сходинці, проте у Зорі така ж сама кількість очок у активі (по 64). На "спортклубівців" чекає матч з Кривбасом, а на "біло-чорних" гра з Минаєм. Якщо Дніпро-1 виграє свій матч, то вони вперше потраплять у кваліфікацію ЛЧ, а якщо ж ні, то все в руках Зорі. До того ж у Довбика залишився тільки один матч, аби бодай повторити рекорд Генріха Мхітаряна, який забив 25 голів за сезон в УПЛ (у форварда Дніпра-1 24 голи в активі).

Відеоогляд матчу: