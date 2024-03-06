Нешвілл на рідній арені приймав Монреаль. Господарі мали чудову 8-матчеву серію перемог та вважалися явними фаворитами зустрічі, пише 24 Канал.

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Фантастична випадковість

Проте цієї ночі домашні стіни не зіграли на користь господарів, а навпаки допомогли гостям, причому зробили це в прямому сенсі.

На початку другого періоду "хижаки" мали комфортну перевагу та вели в рахунку 2:0. На 37-й хвилині гості відіграли одну шайбу, а вже за 6 секунд було відновлено паритет, і зробили це Канадієнс у дуже незвичній манері.

Захисник Давід Савар випадково закинув шайбу у ворота з центру майданчика, скориставшись неймовірним за траєкторією рикошетом від захисного скла. Ніхто на арені не очікував на такий поворот подій і були шоковані, особливо це стосувалося воротаря Нешвілла.

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Зазначимо, що, в підсумку, основний час закінчився з рахунком 3:3, а в овертаймі гості змогли вирвати перемогу та перервали успішну серію "хижаків".

Довідка. Наразі Нешвілл посідає восьме місце в турнірній таблиці Західної конференції, яке є прохідним у раунд плей-оф, Монреаль є одним з аутсайдерів Східної конференції та розташовується на чотирнадцятій сходинці.